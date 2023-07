Europeo U19, il Portogallo è la prima finalista della competizione dopo aver spazzato via la Norvegia per 5-0

Il Portogallo si prende la finale dell’Europeo U19 dopo aver spazzato via per 5-0 la Norvegia in semifinale grazie ai gol di Ribeiro (doppietta), Gustavo Sa, Hugo Felix e Carlos Borges.

Ultimo atto in programma domenica sera contro una tra Spagna e Italia, in campo quest’oggi alle 21.

