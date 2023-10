Il Borussia Dortmund, prossimi eurorivali del Milan, vincono contro l’Hoffenheim in campionato in attesa di ospitare i rossoneri al Signal Iduna Stadium.

Vittoria senza troppe difficoltà per i gialloneri, nonostante abbiano giocato per oltre 20′ con un uomo in meno vista l’espulsione di Bensebaini, che vincono 3-1 in trasferta, con le reti di Fullkrug, Reus e Ryerson. Per l’Hoffenheim segna Kramaric su rigore.

