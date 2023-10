Luis Alberto ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Lazio contro il Milan. Di seguito le sue parole.

«Io credo che la squadra abbia fatto una buona partita, peccato per il risultato. Penso che meritavamo molto di più. Abbiamo sofferto soprattutto al primo gol, giustamente dobbiamo essere più cattivi in area. Nel primo tempo ci è mancato il gol, stavamo facendo bene. Non è la Lazio di sempre. Rinnovo? Devo fare il meglio per la squadra. Ho scelto il progetto, devo continuare così e aiutare tutti i compagni. Se mi sento leader? Si però, l’ho sempre detto. Da otto anni che sono qua sto giocando di più, io devo aiutare tutti i compagni e fare il mio il meglio possibile. Se c’è questo atteggiamento il risultato arriva. Rovella Sapevo che era forte, mi piace. È uno che ha personalità. Champions? Sapevo che giocare subito ti dà l’opportunità di vincere e di prendere fiducia. È il momento giusto per continuare su questa strada e mettere cattiveria, guardare cosa stiamo sbagliando. È bellissimo giocare la Champions, la motivazione te la dà entrare in campo e sentire la musica».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG