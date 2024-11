I prossimi rivali in Champions League dei nerazzurri non se la passano così bene ultimamente. In un paesaggio calcistico europeo sempre più competitivo, dove ogni partita può definire il destino di una squadra, il Lipsia si trova di fronte a una sfida peculiare. La squadra tedesca che affronterà l’Inter in Champions League il 26 novembre si trova in un momento particolarmente delicato. Un pareggio amaro Il prossimo avversario europeo dell’Inter, come fatto notare da FcInter1908.it, sabato scorso ha affrontato il Borussia Mönchengladbach in una partita che si è conclusa con un deludente pareggio 0-0. Nonostante le occasioni create da entrambe le squadre, nessuna è riuscita a infrangere lo stallo. Il Borussia ha sfiorato il goal in due occasioni, una nel primo tempo con Kleindienst e nuovamente verso la fine della prima parte con Honorat. Dall’altra parte, il Lipsia ha risposto attraverso Baumgartner, il cui tentativo è stato però neutralizzato dall’ottima […]

