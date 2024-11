I nerazzurri ci provano e ci vanno molto vicino. La Gazzetta valuta più che sufficenti i giocatori di Simone Inzaghi tranne una pesante insufficienza L’ALLENATORE Inzaghi 6,5Un inedito della sua storia nerazzurra: i primi cambi al minuto 82. L’Inter convince, ma ancora una volta non porta a casa uno scontro diretto IL MIGLIOREAcerbi 7,5 Come un anno fa: Lukaku cancellato. Dominatore, esalta e si esalta. Leader vero, vicino pure al gol. E si che ultimo Inter-Napoli non era un gran ricordo… IL PEGGIORELautaro 4,5 Mai visto, così giù. Fuori partita, specie sul piano fisico. Sbaglia un tiro di prima; nella ripresa -scottato-tenta controllo: fallito pure quello Sommer 6 Il gol è figlio di un flipper in cul neppure fain tempo a capire. Il resto è praticamente noia, se non un paio di interventi ordinari su Kvara Pavard 6 Una grande chance nel primo tempo, ma il controllo è difettoso e […]

Inter-Napoli 1-1, le pagelle nerazzurre della Gazzetta dello Sport

