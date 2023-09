Evani: «Inter favorita, poi il Milan. Ma occhio alla Juventus perché…». Le parole dell’ex vice di Roberto Mancini

Alberico Evani, ex centrocampista del Milan ed ex vice ct dell’Italia ha parlato a La Gazzetta dello Sport della corsa scudetto che a suo dire comprende anche la Juventus.

Le sue parole: «L’Inter è la più strutturata, quella con più certezze tra le big. Il percorso in Champions ha aiutato a crescere in personalità e consapevolezza. È molto forte e completa e Inzaghi ha tante alternative. Lautaro poi è devastante e sta trovando l’intesa con Thuram. Per non parlare del centrocampo: fortissimo. Il Milan ha sacrificato un uomo molto importante come Tonali per poi rimpiazzarlo molto bene con tanti giocatori di qualità. Sono stati rinforzati tutti i reparti con giovani che hanno già una certa esperienza internazionale e con tanta personalità. Occhio alla Juventus poi, non può permettersi un altro anno anonimo».

