L’allenatore Alberico Evani elogia le caratteristiche dei due centrocampisti italiani dell’Inter.

Alberico Evani ha espresso il suo parere sulla lotta Scudetto ai microfoni di TMW. “Sarà bello vedere chi avrà operato meglio. Il Napoli è la squadra da battere, è andato via qualche elemento ma abbiamo visto come l’anno scorso avevano rimpiazzato chi era andato via”.

esultanza a fine gara Inter

“L’Inter è forse la più attrezzata per battagliare su tutti i fronti. Per come conosco Frattesi io credo che possa reggere certe pressioni, è un giocatore moderno che difende e attacca. Ha gamba, è un giocatore completo, un po’ come Barella. È un centrocampo interessante, sia perché è italiano, sia perché è giovane e talentuoso“.

