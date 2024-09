L’ex centrocampista Alberico Evani ha detto la sua sul momento critico in cui si trovano i rossoneri. Alberico Evani ha parlato a MilanNews della marcia di avvicinamento del Milan al derby. “Non mi aspettavo questa partenza, perché sono certo che la squadra abbia le qualità per far bene a livello individuale. Quello che dà all’occhio […]

