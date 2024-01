Alberico Evani, ex Milan, ha parlato dei rossoneri di Stefano Pioli: senza infortuni Diavolo competitivo per tutto

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alberico Evani ha parlato così del Milan:

«Jovic aveva solo bisogno di trovare la porta e sbloccarsi: non è una frase fatta, per un attaccante è così. Senza gol soffre, è come rinunciare alle proprie abitudini. Oggi Jovic diventa un’arma in più, un’opzione di livello. Ha preso fiducia ed entusiasmo, si vede. E si vede come anche i compagni lo ritengano importante per la squadra. Potrà fare ancora di più ed essere il vero acquisto del mercato invernale, ma è altrettanto vero che in futuro non basterà: lo dimostra il fatto che il club sia alla ricerca di un nuovo centravanti di spessore. A maggior ragione l’anno prossimo quando Giroud non potrà avere la continuità di oggi: serviranno alternative importanti. E potrebbe essere interessante ripetere la strategia adottata nell’ultimo mercato, quando il club ha avuto intuizioni che l’hanno ripagato: Reijnders ne è l’esempio perfetto. In attacco potrebbe provare a ripetersi con un investimento del genere, prendendo un giocatore di qualità e prospettiva ma ancora meno noto di altri. Oppure puntare più su un nome, ma non è detto che questo significhi per forza garanzia di gol… Oggi credo servano rinforzi anche negli altri reparti, dove Pioli ha gli uomini contati. Sul valore del Milan però non ho mai dubitato: con tutta la rosa a disposizione, e non decimata dagli infortuni, può giocarsela contro chiunque».

