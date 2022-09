La dirigente torinese, Evelina Christillin parla così al Il Giornale sul momento della Juventus, ecco le parole sui bianconeri.

Evelina Christillin parla così al Il Giornale della Juventus, ecco cosa dice sul CDA: “Aspetto tecnico e quadro finanziario sono due facce della stessa medaglia. Se i risultati sul campo non vengono è ovvio che le ricadute sul piano economico diventino rilevanti. E quest’anno sta girando tutto male. Ma c’è tempo per rifarsi. Ho fiducia in Massimiliano. Credo che si proseguirà con lui. Ma la tendenza va invertita. Così com’è ora, la Juve è sbrindellata.“

Arrivabene Nedved

Conclude così la dirigente torinese: “La mancanza di nerbo e di reazione. Cuore e orgoglio fanno parte del dna bianconero e vanno ritrovate al più presto. Solo così tornerà la grande Juve. Qualcuno sta sbagliando anche a livello comunicativo. Si mandano messaggi attraverso i media. C’è bisogno invece di un confronto franco, guardandosi negli occhi.“

