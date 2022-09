La Fiorentina deve affrontare alcuni rinnovi di calciatori in scadenza, tra i quali spiccano Saponara e Bonaventura

La Fiorentina è al lavoro sul piano dei rinnovi, in particolare di quelli in scadenza nel 2023. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in particolare spiccano quelli di Bonaventura e Saponara.

Per i due centrocampisti viola è probabile che il discorso del rinnovo verrà affrontato dalla dirigenza in primavera.

L’articolo Fiorentina, il punto sui rinnovi della viola proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG