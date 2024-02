Everton, la FA cambia la penalità dei Toffees: ecco come cambia adesso la classifica della Premier League dopo 26 giornate

La Football Association ha deciso di ridurre la penalità dell’Everton. La squadra di Liverpool aveva ricevuto una penalizzazione di 10 punti a novembre per aver violato le regole del Fair Play Finanziario, in particolare per violazione “delle regole di profitto e sostenibilità”.

Come riportato però da The Athletic, in seguito all’udienza di appello di una commissione indipendente, la penalità è stata ridotta a 6 punti e così la squadra di Sean Dyche è balzata avanti in classifica: 15ª posizione con 25 punti.

