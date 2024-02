Il regista turco ieri a Lecce era in panchina ma in realtà era indisponibile per via di un leggero problema muscolare che è stato esaminato oggi.

L’Inter prosegue la sua corsa un vetta alla classifica piegando anche il Lecce al Via del Mare con un rotondo 4-0 per nulla banale considerato che la formazione schierata era piena zeppa di seconde linee.

Problemi

Inzaghi nel post gara ha ammesso che Calhanoglu non ha giocato per un problema fisico avuto il giorno prima, sabato; anche senza questo piccolo infortunio in realtà non è detto che sarebbe partito dal primo minuto. L’Inter stamane lo ha sottoposto agli esami strumentali ed ha diramato il seguente comunicato: “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

I tempi di recupero

Il turco così si somma a Marcus Thuram e Francesco Acerbi in infermeria anche se per nessuno dei 3 si tratta di problemi gravi; capitolo a parte merita Juan Cuadrado che resterà fuori almeno per un mese. Secondo Sky Sport il regista salterà sicuramente il recupero di mercoledì con l’Atalanta e forse anche quella col Genoa di lunedì 4 marzo; non ci sono dubbi invece sulla sua presenza per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid del 13 marzo.

