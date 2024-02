L’acquisto più caro del mercato estivo nerazzurro gioca pochino ma spesso e volentieri incide positivamente: il suo minutaggio è destinato ad aumentare.

La parte centrale del centrocampo è uno dei punti di forza dell’Inter di quest’anno: Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan è una poesia imparata a memoria. L’ultimo arrivato Frattesi deve sgomitare per trovare posto in campo, si pensava che avrebbe fatto il titolare ma lui ha capito subito la situazione e si è messo a lavorare in silenzio.

Davide Frattesi

Gara super a Lecce

L’ex Sassuolo, costato in totale più di 30 milioni di euro, ieri era solo alla terza gara in campionato da titolare, la grande stagione di Mkhitaryan non aiuta. Anche dalla panchina però i goal pesanti non sono mancati: vedendo le sue prestazioni non si potevano mettere in dubbio l’abnegazione e l’incredibile incidenza nelle aree avversarie. A Lecce invece ha giocato benissimo a 360 gradi: ha corso tantissimo, ha aiutato in fase difensiva e ovviamente ha realizzato il goal e l’assist che hanno spento definitivamente i pugliesi. Il tutto dopo che martedì scorso ha sradicato lui dai piedi di Reinildo la palla che ha portato al goal di Arnautovic.

Subito dietro i capocannonieri

La Gazzetta dello Sport fa notare che quello di ieri è il suo quinto goal con la maglia nerazzurra: se si rapportano le reti segnate ai minuti giocati si vede che davanti a lui ci sono solo Lautaro, Thuram e Calhanoglu. Potrebbe essere abbastanza per sovvertire le gerarchie secondo la rosea.

