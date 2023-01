In tre in corsa per la panchina dell’Everton: Marcelo Bielsa in vantaggio sulla concorrenza, ma c’è anche il figlio di Ancelotti

Come riferito dal Daily Mail, Marcelo Bielsa è volato in Inghilterra per incontrare i dirigenti dell’Everton per trattare il suo possibile passaggio alla panchina dei blu di Liverpool.

L’alternativa principale è Davide Ancelotti, figlio del tecnico del Real, che conosce già l’ambiente avendolo vissuto da vicino durante l’avventura di suo padre ai Toffees. Resta in corsa anche Sean Dyche.

L’articolo Everton, in tre per la panchina: Bielsa in vantaggio. Ma occhio al figlio di Ancelotti proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG