Ex Inter, Bardi e Mbaye vicino alla Reggiana: i dettagli sulla trattativa che vedono coinvolti i due ex nerazzurri

Nuova avventura per gli ex Inter, Francesco Bardi e Ibrahima Mbaye, che secondo TMW, avrebbero trovato un accordo con la Reggiana di Alessandro Nesta.

Il portiere si trasferisce a parametro zero in Emilia, dopo il mancato rinnovo col Bologna, mentre il centrocampista non ha convinto dopo l’anno al Cluj.

L’articolo Ex Inter, Bardi e Mbaye vicino alla Reggiana: i dettagli proviene da Inter News 24.

