Marco Benassi non è più un giocatore della Fiorentina. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Inter è svincolato

L’ex centrocampista dell’Inter, Marco Benassi, ha deciso di rescindere il proprio contratto con la Fiorentina per potersi legare a parametro zero in qualche altro club. Questo l’annuncio del club viola.

IL COMUNICATO – Fiorentina comunica di aver risolto, in maniera consensuale, il contratto con il calciatore Marco Benassi.

