Ex Inter, Borja Valero: «Lautaro Martinez? Mi aspettavo questa crescita» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, Borja Valero ha detto la sua sull’Inter e su altri temi legati a suoi ex compagni ed al campionato di Serie A.

SU LAUTARO MARTINEZ – «Un po’ me l’aspettavo che avrebbe avuto questa crescita negli anni, in allenamento si vedeva che aveva un fuoco dentro. Al primo anno era chiuso da Icardi, ma ha saputo la pazienza di aspettare il suo momento. È diventato uno dei migliori attaccanti non solo della Serie A, ma di Europa, sa segnare da tutte le posizioni. E poi vedi che anche quando è in panchina ed entra nel secondo tempo, ha il fuoco per fare la differenza come si è visto a Salerno».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

L’articolo Ex Inter, Borja Valero: «Lautaro Martinez? Mi aspettavo questa crescita» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG