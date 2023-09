L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è espresso così sull’ex Inter Andrea Pinamonti

Intervistato da Tuttosport, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parla così di Andrea Pinamonti. Ecco cosa si aspetta in questa stagione dall’attaccante ex Inter.

LE PAROLE – «20 milioni per il suo acquisto? Intanto perché è giovane, un ‘99, e un club che punta sugli italiani come il nostro crede nelle sue qualità. L’anno scorso ha sofferto un poco l’ambientamento, ma siamo convinti che questo sarà il suo anno e che sarà uno dei candidati per il ruolo di centravanti in Nazionale».

L'articolo Ex Inter, Carnevali non ha dubbi: «Questo sarà l'anno di Pinamonti»

