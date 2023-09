L’attaccante francese ha già conquistato tutti con i suoi strappi, le sue sgroppate e le sue lotte fisiche; e pensare che parecchi lo criticavano.

L’Inter è a piedi di Marcus Thuram, l’ex Borussia Monchengladbach ci ha messo pochissimo, poco più di 300 minuti, per diventare un titolare inamovibile.

Scetticismo

Arrivato a parametro zero dopo un duello a suon di milioni col Milan, aveva rifiutato le proposte di top team che però non potevano garantirgli un ruolo da protagonista, il francese sta già ripagando la fiducia. La sua fama di giocatore volenteroso ma che agiva troppo lontano dalla porta lo ha accompagnato anche nei suoi primi mesi nerazzurri; in ritiro ovviamente non poteva essere al 100% della forma per via del fisico possente.

Marko Arnautovic

Crescita inarrestabile

Nelle prime due giornate di campionato già ha mostrato qualcosa di buono anche se a sprazzi ma dalla terza gara stagionale in poi è stato un crescendo continuo. Goal con la Fiorentina, goal in nazionale e poi la superba prova del derby in cui ha maltrattato Thiaw. Mercoledì a San Sebastian è stato uno dei protagonisti del bel finale di gara dei suoi tanto da spingere la Gazzetta dello Sport a definirlo “indispensabile”. La differenza con l’Arnautovic finora ammirato è veramente notevole; anche l’intesa che i due hanno con Lautaro Martinez potrebbe testimoniare il fatto che il figlio d’arte sia irrinunciabile al momento. Domenica alle 12:30 tornerà a dividersi l’attacco col capitano: urge continuare così perché i critici sono sempre dietro l’angolo.

