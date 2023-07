L’ex difensore dell’Inter, Milan Skriniar, è stato protagonista in negativo nell’ultima amichevole giocata dal PSG

Il PSG esce sconfitto dall’amichevole contro il Cerezo Osaka per 3 a 2, e tra i protagonisti in negativo della gara c’è l’ex Inter Milan Skriniar. Questo il video dell’errore commesso dal centrale.

CHE PASTICCIO DI #SKRINIAR! Il #CerezoOsaka pareggia contro il #PSG! Decisivo l’errore dell’ex Inter. Venite a vederla con noi su YouTube pic.twitter.com/RqBvdMXSYS — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) July 28, 2023

Il difensore slovacco non si è capito col compagno di squadra Danilo, aprendo il campo all’avanzata in solitaria dell’avversario che ha poi realizzato il momentaneo gol dell’1 ad 1. Meccanismi difensivi ancora da memorizzare per l’ex nerazzurro. Saranno felici i tifosi interisti.

L’articolo Ex Inter, che pasticcio per Skriniar! L’errore in amichevole col PSG – VIDEO proviene da Inter News 24.

