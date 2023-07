Resta in bilico il futuro di Robin Gosens: un suo addio all’Inter, permetterebbe ai nerazzurri di fiondarsi su Carlos Augusto

Ci sono alcune riflessioni in casa Inter intorno al futuro di Robin Gosens. L’esterno ex Atalanta ha diverse proposte dalla Germania e dall’Inghilterra, ma sta valutando bene prima di prendere una decisione, per vedere quante chance di impiego avrebbe nella prossima stagione (nella quale partirà da vice Dimarco).

Stando a quanto riferisce Sky Sport, il tedesco avrebbe già una bozza di accordo con il Wolfsburg (che non ha però raggiunto un’intesa con l’Inter). I nerazzurri lo cederebbero qualora arrivasse un’offerta ritenuta congrua. A quel punto si fionderebbero su Carlos Augusto, già individuato da tempo come colpo per la corsia mancina. Sul brasiliano c’è l’interesse della Juventus, mentre il Monza ha già trovato un suo possibile sostituto, con l’arrivo di Kyriakopoulos.

L’articolo Gosens Inter, riflessioni in corso: l’intreccio con Carlos Augusto. Le ultime proviene da Inter News 24.

