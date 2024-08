Il difensore slovacco si trova in una situazione molto difficile: il club parigino lo ha messo in vendita ma manca poco alla fine del mercato.

La situazione di Milan Skriniar è alquanto incerta. L’ex difensore dell’Inter, dopo aver trascorso una stagione con il Paris Saint-Germain, si trova ora in bilico, con la possibilità di un trasloco verso mete sorprendentemente lontane dal calcio europeo che lo ha visto protagonista finora.

L’esclusione

Luis Enrique, nonostante il talento e la professionalità riconosciuti all’atleta, sembra avere in mente un progetto tattico che non prevede il difensore slovacco tra le pedine chiave. Questo surplus di difensori centrali nel PSG, tra cui Marquinhos, Pacho, Beraldo, Lucas Hernandez e l’infortunato Kimpembe, rende la posizione di Skriniar ancor più precaria, focalizzando l’attenzione su un cambio di squadra come via d’uscita più plausibile. L’ex capitano dell’Inter non è stato convocato per l’ultimo match di campionato.

Milan Skriniar

L’opzione Al Nassr e le alternative

Molto si è discusso sulla prossima destinazione di Skriniar, con l’Al Nassr, ricco club saudita famoso per aver ingaggiato stelle del calcio come Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, che sembra essere in prima linea per accaparrarsi le prestazioni del giocatore slovacco. Tuttavia, secondo quanto emerso, l’idea di trasferirsi in Arabia Saudita non entusiasma particolarmente Skriniar, che evidentemente si trova a pesare le proprie aspirazioni professionali contro le offerte economicamente vantaggiose che club di tale statura possono garantire. Qualcuno ha ventilato un’ipotesi Napoli visto che Conte lo conosce bene, ma al momento in Italia risulta che non ci siano possibilità.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG