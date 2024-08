Il tecnico di Piacenza ha mischiato le carte nell’allenamento della vigilia: vedremo stasera chi scenderà in campo.

In vista dell’imminente scontro in campo tra l’Inter e l’Atalanta, gli appassionati di calcio e gli analisti sportivi sono in fermento, cercando di prevedere quali saranno le mosse del tecnico Simone Inzaghi.

Ballottaggio in attacco

Al centro dell’attenzione troviamo Lautaro Martinez, il cui ritorno in campo accanto a Thuram appare sempre più probabile. La Thu-La sembra essere la preferenza principale di Inzaghi per la gara di stasera, a discapito della recente Thu-Ta con Taremi. Quest’ultimo, nonostante le buone prestazioni, potrebbe quindi ritornare a essere un jolly da giocarsi a match in corso.

Piotr Zielinski

Esperimenti

Inzaghi sembra giocare di strategia anche per quanto riguarda il centrocampo e la difesa, con alcune certezze e possibili variazioni. Il trio composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan rappresenta una solidità in mezzo al campo, un punto fermo su cui Inzaghi sembra non voler rinunciare. Tuttavia, la sorpresa potrebbe arrivare dalla presenza di Carlos Augusto tra i titolari; la Gazzetta dello Sport riporta che sia il brasiliano che Zielinski sono stati oggetto di prove tra i titolari.

Rifiniture e decisioni finali

Le ultime ore prima del fischio d’inizio vedranno la squadra ritirarsi ad Appiano per le rifiniture finali, un momento cruciale in cui Inzaghi definirà gli ultimi dettagli della formazione. Appare comunque difficile che l’allenatore interista si discosti tanto dalla formazione che ha battuto il Lecce; l’unico serio ballottaggio riguarda Lautaro Martinez e Taremi.

