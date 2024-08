I nerazzurri si preparano a sfidare i bergamaschi stasera a San Siro nell’ultimo match prima della sosta per le nazionali.

Nel tempio del calcio di San Siro, una delle partite più attese della terza giornata di Serie A vede l’Inter campione d’Italia affrontare l’Atalanta.

Qui Inter

I nerazzurri gioiscono del ritorno in campo di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, dopo un periodo di assenza, è pronto a guidare l’attacco nerazzurro in sostituzione di Taremi; secondo Sky Sport il capitano sarà dunque il titolare. La formazione guidata da Inzaghi vede Sommer tra i pali, con un trio difensivo composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, la qualità e la visione di gioco sono assicurate dalla presenza di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, quest’ultimo tuttavia potrebbe vedere Zielinski prendere il suo posto durante il match. Gli esterni Darmian e Dimarco sono pronti a supportare l’attacco e la difesa con la loro corsa.

Lautaro Martínez

Qui Atalanta

Gasperini deve fare i conti con diverse assenze come quelle di Hien, influenzato, e di Zaniolo, alle prese con problemi muscolari. Tuttavia, la rosa bergamasca vede il ritorno di Lookman, seppur partendo dalla panchina, e l’atteso esordio dal primo minuto per l’ex Bellanova, che avrà l’occasione di dimostrare il proprio valore sul campo. La squadra si schiera con un 3-4-2-1 dove Carnesecchi difenderà la porta, supportato da una linea difensiva formata da De Roon, Djimsiti e Ruggeri. Ederson e Pasalic assumeranno il ruolo di centrocampisti centrali, mentre Zappacosta e il succitato Bellanova agiranno sulle fasce. Infine, De Ketelaere e Brescianini opereranno alle spalle dell’attaccante centrale Retegui, cercando di creare spazi e opportunità per sfondare la difesa avversaria.

