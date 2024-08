Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato del nuovo format della Champions League e delle ambizioni dei nerazzurri.

L’urna di Montecarlo ha rivelato che l’Inter in Champions League dovrà affrontare Lipsia, Manchester City, Arsenal, Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga.

Le impressioni

Javier Zanetti ha commentato l’esito del sorteggio a Sky Sport. “Spaventati no, ma curiosi di questo nuovo format. La sensazione è positiva, affronteremo delle grandi squadre, noi vogliamo continuare a lavorare in questa maniera ed essere competitiva, sappiamo che i presupposti ci sono, dipenderà tanto da noi”.

L’obiettivo

“Finale? Si può ragionare quando lavori con grande umiltà come stiamo facendo. Abbiamo un gruppo che è cresciuto tantissimo e le vittorie hanno aiutato tanto. Siamo pronti per questa nuova Champions, ci siamo anche noi per essere protagonisti”.

Sull’attaccante francese

“L’anno della consacrazione di Thuram? Durante la settimana dimostra che sta crescendo tantissimo. E’ stato importantissimo l’anno scorso, già in questo inizio si è dimostrato altrettanto importante. Mi auguro che abbia questa continuità perché puntiamo tantissimo su Thuram”.

Lo status dei nerazzurri

“Inter tra le favorite? Noi non ci siamo mai nascosti, siamo pronti ad affrontare entrambe le competizioni, ci saranno difficoltà ma il gruppo è all’altezza. In Europa c’è molto più equilibrio. Toccherà a noi cercare di ridurre il gap, due anni fa siamo andati vicini e per questo ci vogliamo riprovare. Noi come club abbiamo l’obbligo di dare il massimo fino alla fine, sperando di arrivare in fondo questa volta”.

