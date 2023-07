L’ex attaccante dell’Inter, Samuel Eto’o rischia una pesante squalifica: il camerunese è accusato di corruzione. Il motivo

Uno dei protagonisti del Triplete dell’Inter, Samuel Eto’o rischia di finire nei guai. Il camerunese rischia una condanna di cinque anni di interdizione dal calcio. Il motivo? Sarebbe stato accusato di corruzione. A rivelare la notizia è il sito Camfoot (notizia ripresa dalla Gazzetta dello Sport).

Nel dettaglio si legge: «Ci sarebbe stata una conversazione telefonica ad inizio anno tra Eto’o e un dirigente di un club camerunese appena promosso in prima divisione. A a quanto pare, la promozione di questo club sarebbe arrivata con l’intervento dell’ex attaccante di Inter e Barcellona, che avrebbe condizionato i risultati mettendo pressione sugli arbitri in cambio anche della compagnia di qualche donna. Stavo parlando con un amico – ha spiegato l’ex giocatore tra i protagonisti del triplete nerazzurro del 2010 -, si tratta di una persona che investe nel calcio e vuole fare del suo club uno dei migliori del Camerun. L’ho solo tranquillizzato dicendo che avrei fatto tutto il possibile per evitare che ci fossero errori arbitrali ai suoi danni».

