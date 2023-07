L’Inter spinge per l’acquisto di Yann Sommer tra i pali. Novità riguardanti la clausola rescissoria imposta dal Bayern Monaco

Continua il pressing dell’Inter sul Bayern Monaco per l’acquisto di Yann Sommer. I nerazzurri provano ad abbassare la cifra per l’acquisto del portiere rispetto alla clausola rescissoria fissata dai bavaresi. Trattativa che proseguirà, ma lentamente. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio.

Il giornalista spiega: «L’Inter sta cercando l’intesa col Bayern Monaco per evitare di dover pagare la clausola rescissoria del giocatore: l’accordo, però, non è ancora stato raggiunto. Si prosegue lentamente ma non ci sarà oggi la chiusura. Nella peggiore delle ipotesi l’Inter pagherebbe comunque la clausola da 6 milioni di euro ma sta cercando l’intesa visti gli ottimi rapporti col club bavarese. Si va avanti, dunque, a fuoco lento per portare presto Sommer a Milano».

L’articolo Sommer Inter, ecco la verità sulla clausola: manca ancora l’accordo per il portiere proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG