Gabigol e Balotelli pronti a sbarcare in Messico? In arrivo una nuova esperienza per i due ex attaccanti dell’Inter

Il Club America, squadra del campionato messicano, sta spingendo per portare in centroamerica due vecchie conoscenze italiane e dell’Inter in particolare: Gabriel Barbosa, noto come Gabigol, e Mario Balotelli.

I due ex nerazzurri si preparano per la nuova avventura, con Gabigol primo indiziato, mentre Balotelli rappresenta il piano B per il momento.

L’articolo Ex Inter, Gabigol e Balotelli sbarcano in Messico? Nuova avventura in vista proviene da Inter News 24.

