Il centrocampista del Monza Roberto Gagliardini, ex Inter, ha voluto parlare dell’attuale stagione con i lombardi biancorossi

Con queste parole sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l’ex Inter Roberto Gagliardini ha parlato della stagione che affronterà con il Monza.

LE PAROLE – «Inizia un capitolo nuovo, un’esperienza diversa e tutto questo ti porta ad avere un approccio differente. Come ogni anno quando si ricomincia è come il primo giorno di scuola. Ho grande entusiasmo, voglio fare bene per il Monza».

L’articolo Ex Inter, Gagliardini: «Voglio fare bene a Monza» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG