Nelle concitate ore finali del calciomercato, la Fiorentina sta mettendo a segno un tris di mosse strategiche che potrebbero definitivamente ridefinire lo schieramento della squadra per la stagione in corso. Il club viola è ad un passo dall’aggiungere al proprio roster tre nuovi volti: Danilo Cataldi, Edoardo Bove e Robin Gosens. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta l’affare più risonante per le ambizioni future della Fiorentina, indicando una strategia di mercato ambiziosa e mirata del direttore sportivo Pradé insieme a Palladino.

Un tris di rinforzi per la Fiorentina

L’ultimo giorno di calciomercato si preannuncia intenso per i tifosi della Fiorentina, con il club che sta lavorando per portare a Firenze tre giocatori che potrebbero rivelarsi decisivi. Oltre a Gosens, le trattative per Cataldi e Bove sembrano in dirittura d’arrivo, con entrambi i giocatori che dovrebbero approdare in viola in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio e dalla Roma, rispettivamente. Questi movimenti sottolineano la volontà della Fiorentina di potenziare la squadra con elementi già affermati e con esperienza nel calcio italiano.

Robin Gosens

La scommessa su Robin Gosens

Robin Gosens rappresenta senza dubbio il colpo più eclatante tra i tre. Dopo una stagione all’Union Berlino, il giocatore tedesco è pronto a fare il suo ritorno in Serie A, una lega in cui ha già dimostrato il suo valore indossando la maglia dell’Atalanta. Stando a quanto riportato, Gosens ha un desiderio forte di tornare a competere in Italia e la Fiorentina sembra essere la destinazione ideale per lui. La formula del trasferimento sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro, subordinato alla qualificazione della squadra alle coppe europee.

La scelta precisa della Fiorentina

Nonostante l’interesse manifestato da Ivan Perisic, il cui approccio è stato declinato, la dirigenza viola ha mostrato una chiara preferenza per Gosens, delineando una strategia mirata e non suscettibile a deviazioni. Questa decisione riflette la volontà dei dirigenti di puntare su un giocatore che considerano più adatto al progetto tecnico e alle esigenze della squadra, soprattutto nell’ottica di rafforzare la fascia sinistra dell’11 titolare.

