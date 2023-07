Ex Inter, Icardi al Galatasaray fa felice il club: riscattata una percentuale sulla vendita dell’ex capitano nerazzurro

L’acquisto dell’ex Inter, Mauro Icardi, da parte del Galatasaray, oltre che il giocatore, regala al club nerazzurro una somma di denaro legato al suo passato.

Come riportato da Calcio e Finanza, il club incasserà una parte dei 10 milioni di euro previsti dal trasferimento dell’attaccante argentino in Turchia, grazie al contributo di solidarietà del 5% sul totale della spesa previsto per la valorizzazione dei calciatori, che viene riconosciuto alle società che hanno contribuito alla formazione e all’istruzione del giocatore in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e il 23° anno di età: ai nerazzurri andranno 150mila euro.

L’articolo Ex Inter, Icardi al Galatasaray fa felice il club: riscattata una percentuale sulla vendita proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG