Mauro Icardi ha ormai conquistato il cuore dei tifosi del Galatasaray in Turchia: la scelta di un tifoso relativa all’ex Inter

In Turchia sono tutti pazzi per Mauro Icardi, autore del gol vittoria del Galatasaray nella trasferta all’Old Trafford in Champions League contro il Manchester United.

La passione per l’ex attaccante dell’Inter è tale che un tifoso del Gala ha deciso di chiamare suo figlio Aslan (turco per Leone) Icardi.

L’articolo Ex Inter, in Turchia sono già pazzi di Icardi: un tifoso ha dato il suo cognome al figlio proviene da Inter News 24.

