Carlos Augusto, esterno dell’Inter, ha realizzato uno dei suoi sogni: quello di essere convocato con la nazionale del Brasile

Grande gioia e motivo di soddisfazione per Carlos Augusto, frutto di quanto fatto da lui nei suoi primi mesi all’Inter e negli anni al Monza. L’esterno nerazzurro ha infatti ricevuto la prima convocazione della sua vita con la nazionale del Brasile.

Il ct della Seleçao, Fernando Diniz, ha chiamato l’esterno ex Monza per i prossimi impegni contro Venezuela e Uruguay. Insieme a Yan Couto del Girona, Carlos prenderà il posto di Vanderson e Renan Lodi, fuori dalla lista per infortunio.

L’articolo Gioia per Carlos Augusto, prima chiamata col Brasile per l’esterno dell’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG