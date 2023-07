Le parole di Yann Karamoh, ex attaccante dell’Inter, sul suo nuovo inizio in quel di Torino dopo l’ultima annata

Yann Karamoh, attaccante del Torino ed ex Inter, ha parlato a Torino Channel.

LE PAROLE – «Sono felice del nuovo contratto, ma non è finita. Devo dimostrare ancora tanto. Il mister mi chiede di giocare semplice e fare le cose giuste. Devo fare il massimo in ogni allenamento e dimostrare cosa posso fare. Sono contento di essere al Toro, quest’anno possiamo fare ancora di più. Con la continuità possono migliorare tutti, si possono fare grandi cose. E’ importante continuare a crescere con Juric: abbiamo un equilibrio tra giovani ed esperti, tanti dell’anno scorso sono rimasti e siamo un gruppo che si conosce. E’ difficile allenarsi con questo caldo…Abbiamo due allenamenti al giorno, dobbiamo recuperare bene per lavorare al meglio. Sono un po’ stanco, come tutti, ma siamo pronti a lavorare. Nel tempo libero dormiamo e giochiamo, ma in questo momento abbiamo tanto bisogno di riposarci».

