L’ex attaccante dell’Inter Marko Livaja ha deciso di lasciare definitivamente la nazionale croata dopo molti anni

L’ex attaccante dell’Inter Marko Livaja (passato poi alla corte di Atalanta ed Empoli) ha comunicato su un post su Instagram la sua volontà di lasciare la Nazionale.

«Dopo aver riflettuto a lungo, ho preso la decisione di lasciare la nazionale croata, di cui ho informato la Federcalcio croata prima di questo annuncio. Sono grato ai selezionatori e allo staff per il tempo trascorso nella squadra nazionale e per il riconoscimento come giocatore avrò sempre nel cuore la medaglia di bronzo del Qatar e l’atmosfera che regnava tra i compagni di squadra e la gioia in tutto il Paese. Ringrazio a tutti per il loro sostegno e auguro alla nazionale buona fortuna e successo ora e in futuro».

