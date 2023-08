Ex Inter, Onana: «Sono felice, è stato un benvenuto molto caldo» Le parole dell’ex portiere nerazzurro

Protagonista, anche in negativo, della vittoria del Manchester United in amichevole contro il Lens, l’ex Inter, Andrè Onana, ha parlato cosi del suo esordio ad Old Trafford ai microfoni ufficiali del club.

LE PAROLE- «E’ stato magnifico, è stato un benvenuto molto caldo: sono felice, specialmente per la vittoria. Dobbiamo farci trovare pronti per le prossime partite»

L’articolo Ex Inter, Onana: «Sono felice, è stato un benvenuto molto caloroso» proviene da Inter News 24.

