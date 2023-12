Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari ed ex Inter, ha parlato nel pre partita della gara contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari ed ex Inter, ha parlato nel pre partita della gara contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni a SkySport:

MOMENTI – «Abbiamo fatto delle buone partite dove abbiamo preso punti e dove non li abbiamo presi, ma la squadra è viva. Il gruppo è solido, sappiamo che dobbiamo lottare lo terremo fino alla fine. Oggi è una partita bella importante perché anche il Sassuolo si trova in una posizione che ad inizio stagione non si aspettava e sarà una gran bella partita».

