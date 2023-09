L’ex centrocampista dell’Inter, ora allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro

Thiago Motta, che nel recente passato era stato accostato anche alla panchina dell’Inter, ha risposto così alle domande relative al suo futuro. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Bologna in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli.

LE PAROLE – «Coppe europee? Le vedo, perché seguo, mi piace ma non ci penso. Sono contento del mio lavoro, metto tutto quello che ho nell’allenamento prossimo, per cosa migliorare e proporre per la prossima partita. Il resto avremo tempo. Rinnovo? Se ci saranno novità le saprete. Non voglio distrazioni, c’è il Napoli campione d’Italia ora, arrivano da una vittoria in Champions non facile e ho la testa alla partita, ci serve una grande prestazione per. noi stessi e per la nostra gente».

