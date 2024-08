Il club granata insiste per accaparrarsi l’esterno tedesco che ha vissuto un’avventura altalenante in nerazzurro.

Potrebbe essere durato solo un anno il ritorno in patria di Robin Gosens. Con un passato più o meno importante nell’Inter, il giocatore ora sembra essere al crocevia di una nuova avventura in Serie A.

Il tentativo

Il Torino è alla ricerca di possibili nuovi acquisti sulla fascia e vede nel tedesco una potenziale chiave per le loro ambizioni future.

Robin Gosens

Le modalità del trasferimento

L’Union Berlino, attuale squadra di Gosens, sembra aver mutato la propria posizione iniziale e ora aperto alla formula del prestito. Inizialmente ferma sulla volontà di una cessione definitiva, il club tedesco ha adesso mostrato flessibilità di fronte alle necessità del Torino. Secondo Sky Sport il valore dell’ex Inter è stimato intorno ai 10 milioni di euro. L’operazione quindi potrebbe concludersi con un prestito accompagnato da un diritto di riscatto.

In nerazzurro

Arrivato con grandissime aspettative considerato quanto bene aveva fatto all’Atalanta sotto la guida di Gasperini, Gosens non è quasi mai riuscito a riproporre all’Inter quanto fatto a Bergamo. I tifosi interisti gli riconoscono il fatto di aver segnato goal importanti (come in un derby, contro la Lazio ed a Barcellona) ma certamente si aspettavano di più. Marotta e Ausilio lo hanno poi ceduto all’Union Berlin sostituendolo con Carlos Augusto che nella scorsa stagione si è rivelato un elemento estremamente prezioso nelle rotazioni.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG