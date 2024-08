Il Lione punta con decisione Musah, il centrocampista americano arrivato in rossonero un anno fa per 20 milioni. Ecco la decisione del Club.

Il Milan pare intenzionato a grande manovre a centrocampo. Il profilo di Fofana è solo uno dei tanti nomi che circolano in orbita rossonera per dare nuovo slancio a linea mediana di Fonseca. Nelle ultime ore è avanzato prepotentemente Manu Koné, centrocampista francese di 23 anni in forza al Borussia Mönchengladbach. Attenzione però anche alle uscite in quanto oltre ai già chiacchierati Adli e Pobega, potrebbe aggiungersi un altro nome che, fino a poco fa, sembrava decisamente inamovibile. I colleghi di ‘calciomercato.com’ riportano infatti dell’interesse concreto del Lione per Yunus Musah.

Il Lione su Musah

I colleghi di ‘calciomercato.com’ riferiscono infatti di un interessamento concreto del Lione per Musah, l’americano del Milan arrivato nella scorsa finestra di mercato estivo per 20 milioni. Il centrocampista ha partecipato in stagione a 40 partite del Milan, subentrando spesso dalla panchina e riuscendo a impattare bene con la partita in diverse occasioni. Per lui anche due gol a referto. Il club francese ha già sondato il terreno con il Milan per capire la fattibilità dell’affare, cercando di ingolosire sia i rossoneri che il giocatore con un’offerta molto allettante.

Yunus Musah

La decisione del Milan

Il Milan, nonostante l’interesse del Lione per Musah sia forte e concreto, ha inserito il centrocampista americano tra gli intoccabili della rosa di Fonseca. L’allenatore portoghese infatti , a margine della partita amichevole lo scorso 1° agosto contro il Real Madrid di Ancelotti, aveva dichiarato di essere “sicuro al 200% che è il tipo di giocatore per il nostro gioco. L’ha dimostrato oggi, in 30 minuti: è stato incredibile con solo pochi giorni di lavoro con noi. Ho molta fiducia in lui. Credo che possa essere molto importante per la nostra squadra. Ma ovviamente deve migliorare molte cose. Ha le caratteristiche giuste per giocare in questa posizione nel nostro gioco”.

