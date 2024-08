L’entourage dell’attaccante esterno italiano ha parlato con diverse squadre della Serie A ma ha ricevuto risposte negative.

Federico Chiesa è in uscita dalla Juventus per via del mancato accordo sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025; il club spera che trovi una nuova squadra il prima possibile.

Il nodo

Nonostante il talento indiscutibile, i club interessati sembrano titubanti a farsi avanti, frenati dalle richieste economiche dell’atleta che, con un ingaggio attuale di 5 milioni più bonus e le aspirazioni di raggiungere almeno 6 milioni, sta incontrando resistenze nel trovare una nuova destinazione.

Federico Chiesa

La novità

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’agente di Chiesa lo avrebbe proposto a Milan e Roma. Le due squadre hanno manifestato scarsa propensione a impegnarsi in trattative, principalmente per motivazioni economiche. Il club rossonero, ad esempio, non vuole minare l’armonia nello spogliatoio, considerando che l’ingaggio di Chiesa si allineerebbe a quello di pezzi da novanta come Leao. La Roma, dal canto suo, ha già compiuto movimenti di mercato nel settore offensivo (già comprati Soulé e Dovbyk) e non sembra intenzionata a ingaggiare un’altra punta a queste condizioni.

Altre ipotesi scartate

Altre squadre, quali Napoli e Lazio, hanno anche espresso interesse per Chiesa ma si sono trovate di fronte allo stesso problema: l’ingaggio troppo oneroso per le casse del club.

Gli scenari

Si vocifera da tempo che l’Inter possa essere interessata al suo acquisto a costo zero nella prossima stagione: questo è esattamente lo scenario che vuole evitare la Juventus.

