Ibra sempre più convinto di mettere alla porta i molti esuberi presenti in rosa e non solo. Il Milan potrebbe recuperare così 30 milioni.

Il mercato del Milan, nelle prossime settimane, non si articolerà solo nelle trattative in entrata ma, al contempo, anche per quelle in uscita. Potremmo dire soprattutto anzi, questo perché nella rosa rossonera figurano molti giocatori che non fanno e non faranno parte del progetto tecnico-tattico di Fonseca. Zlatana Ibrahimovic avrà dunque il delicato compito di sfoltire la rosa e reperire così nuove risorse da gettare sul mercato per cercare di chiudere quelle trattative che, al momento, vivono una situazione di stanca.

Le cessioni

Il Milan come detto cercherà di liberarsi di molti esuberi, sfoltendo la rosa e recuperando così risorse fresche da reinvestire. In questo processo di rinnovamento non c’è più spazio per Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. Entrambi, in particolare il primo, stanno facendo resistenza a lasciare il club, forti di un contratto che li lega al Milan particolarmente allettante e conveniente. Definire le loro partenze non sarà un’impresa semplice. Sul filo del rasoio ci sono anche Yacine Adli, Tommaso Pobega e Luka Jović. Il francese, così come il centrocampista italiano, hanno offerte rispettivamente in Arabia Saudita e in Serie A ma, al momento, le loro cessioni ancora non si sbloccano. Il Milan valuta Adli tra i 15 e i 20 milioni, Pobega intorno ai 10-15. Jovic, seppur fresco di rinnovo, sarebbe sacrificato ben volentieri in caso di offerte o di situazioni conveniente ai rossoneri.

Giorgio Furlani

30 milioni: il tesoretto del Milan

Anche il futuro di Malick Thiaw, Ismaël Bennacer e Alexis Saelemaekers è incerto, seppur nei loro casi l’addio sarebbe più doloroso rispetto ai nomi affrontati sopra. Chiaro che qualora andassero via tutti, o almeno in larga parte, il Milan potrebbe avere un risparmio generale a bilancio di 30 milioni di euro. Cifra che rappresenterebbe un tesoretto tale da permettere l’affondo su colpi di mercato che, al momento, non riescono a sbloccarsi. Su tutti basta pensare a Fofana e Samardzic.

