I dirigenti nerazzurri stanno facendo i conti con qualche difficoltà di troppo nel piazzare sul mercato giovani ed esuberi.

L’Inter è molto attiva per quel che riguarda il mercato in uscita: nelle ultime ore spiccano le mosse di Valentin Carboni e Lucien Agoumé, che ormai hanno definito i loro percorsi. Resta ancora incerto il destino di Martin Satriano: l’attaccante uruguaiano, in particolare, si trova a un bivio, con un’offerta concreta dal Brest, dove ha giocato bene nell’ultima stagione, ma una preferenza personale che penderebbe verso altri lidi.

Gli ex Primavera

Valentin Carboni ha rinnovato il proprio contratto con i nerazzurri prima di partire per una nuova avventura a Marsiglia: il club francese potrà acquistarlo tra un anno ma Marotta ed Ausilio conservano la recompra visto che il giovane viene ritenuto di sicuro avvenire. Anche Lucien Agoumé ha lasciato l’Inter direzione Siviglia, dove torna dopo un prestito nella scorsa stagione. Il ventiduenne si traferisce in Spagna per una cifra che si avvicina ai 5 milioni più il 50% della futura rivendita.

Martin Satriano

Il dilemma dell’uruguagio

Martin Satriano rappresenta un caso particolare in questa estate di trasferimenti. L’attaccante uruguaiano, dopo una stagione in prestito al Brest, è tornato all’Inter con l’intenzione di fare il salto di qualità. Nonostante il club francese sia pronto ad acquistarlo a titolo definitivo per 6 milioni di euro, l’interesse di Satriano sembra dirigersi verso orizzonti diversi. Secondo Tuttosport, la Liga spagnola rappresenta il sogno e l’ambizione del giovane, che però si trova di fronte all’ardua scelta di aspettare un’offerta che potrebbe non arrivare mai.

