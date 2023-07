Ex Inter, ultimo ballo per Godin: il difensore annuncia il suo ritiro dal calcio giocato all’età di 37 anni

Come riportato da ESPN, la sfida di domenica contro l’Huracan sarà l’ultima in carriera per Diego Godin, ex difensore dell’Inter.

Il centrale appenderà le scarpe al chiodo all’età di 37 anni e tante maglie importanti vestite in carriera.

L’articolo Ex Inter, ultimo ballo per Godin: il difensore annuncia il suo ritiro proviene da Inter News 24.

