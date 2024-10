L’ex Milan non dimentica e si carica a suo modo per la partita. Le sue parole non lasciano nulla all’immaginazione. La Champions League 2024/2025 accende i riflettori su sfide calcistiche di prestigio che tengono incollati i tifosi davanti allo schermo. Una di queste sarà senza dubbio la trasferta tedesca per il Milan di Paulo Fonseca, che si prepara ad affrontare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. In un momento di forma straordinario, testimoniato dalle recenti prestazioni in campionato, i rossoneri dovranno fare i conti con l’assenza di Morata, ma potranno contare su Loftus-Cheek e Tammy Abraham per tenere alta la bandiera in attacco. Una trasferta carica di aspettative Paulo Fonseca mostra entusiasmo e ottimismo in vista della partita contro il Bayer Leverkusen. L’allenatore del Milan riconosce l’importanza di mostrare una prestazione al top dopo il deludente esito contro il Liverpool nella prima giornata di Champions League. La squadra ha dimostrato […]

