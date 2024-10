Paulo Fonseca questa sera dovrà fare a meno di Alvaro Morata contro il Bayer Leverkusen. Il mister ridisegna la squadra così. E’ il giorno di Bayer Leverkusen-Milan, è tempo di Champions League. La sbornia post derby è stata smaltita come meglio non si poteva fare: la vittoria contro il Lecce a San Siro è stata fondamentale per dare continuità a quanto di bello visto contro l’Inter. Il momento di crisi sembra ormai alle spalle ma arrivano nuovi esami e prove per il Milan, partite che senza dubbio delineeranno il prosieguo della stagione rossonera. In Champions c’è da riscattare la falsa partenza con il Liverpool in casa, nonostante la trasferta in casa dei campioni di Germania è una sfida molto complicata. Il nuovo Milan targato Fonseca Paulo Fonseca è riuscito a rimettere in careggiata sé stesso e il Milan. La svolta nel derby, grazie alle sue idee e al coraggio di […]

