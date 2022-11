Mario Balotelli, ex attaccante del Milan e attuale calciatore del Sion, ha pesantemente attaccato la Federcalcio Svizzera

Attraverso il proprio profilo Instagram, Mario Balotelli ha pesantemente attaccato la Federcalcio Svizzera. L’Ex Milan verrà squalificato per il brutto gesto indirizzato ai tifosi del Basilea:

«Federazione svizzera, non so in che genere di mafia sei coinvolta, ma i giocatori come me non sono fieri di giocare in una Lega nella quale ingiustizia, corruzione e incapacità regnano sovrane. Il calcio è un lavoro e dobbiamo tutti prenderlo seriamente, arbitri compresi. Non mi importa assolutamente di quello a cui siete abituati; dovete cambiare assolutamente e tutto il mondo deve vedere la maniera vergognosa nella quale si comporta questa Lega. Ho fatto un errore e lo pagherò. La Federazione ha fatto un errore? Dovrebbe pagare… L’arbitro ha commesso errori? Anche lui deve pagare!».

