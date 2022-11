Mister Gotti ha presentato la partita del suo Spezia contro l’Udinese: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico

Le parole in conferenza stampa di Luca Gotti, che ha presentato Spezia Udinese:

UDINESE – “È una partita che ha un sapore speciale per me, dal punto di vista emotivo sarà ancora più forte per me. L’Udinese ha alcuni giocatori di grande qualità, un impianto collaudato, mi dicono abbia inserito giovani di grande qualità nei posti giusti. Fin qui ha fatto un percorso con tanti punti, sarà da affrontare con grande attenzione. Abbiamo esigenza di punti e di migliorare la classifica prima della sosta, dove tutto sarà cristallizzato per un paio di mesi. Questi punti possono farci lavorare meglio”.

MALDINI – “È giovane e insieme ad altri 4-5 che stanno giocando con continuità ha qualità e ampi margini di miglioramento”.

BASTONI – “Si sta avvicinando al gruppo, ha fatto due allenamenti insieme alla squadra e, allenamento di oggi permettendo, confido possa fare qualche minuto domani”.

