Ex Milan, Bonucci niente Roma: i motivi del mancato trasferimento dell’ex giocatore rossonero

Leonardo Bonucci, difensore centrale dell’Union Berlino ed ex Milan, non si trasferirà alla Roma durante il mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i Friedkin hanno deciso di non formalizzare l’accordo già raggiunto da Tiago Pinto con il procuratore del difensore azzurro. I motivi? Non ambientali, ma economici: la proprietà giallorossa, infatti, non vuole spendere 2 milioni di euro lordi per un calciatore che nel 2024 compirà 37 anni.

